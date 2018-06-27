Россияне расписались в своей неготовности к ипотеке

Большинство жителей России оказались не готовы к получению ипотечного кредита даже при условии низкой ставки. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ), итоги которого опубликованы на сайте ФОМ.

Не рассматривает оформление ипотеки в принципе 71 процент опрошенных россиян, еще 19 процентов допускают такую возможность, семь процентов выплачивают или уже выплатили жилищный займ. Оставшиеся три процента респондентов затруднились с ответом.

Готовность либо отказ рассмотреть для себя возможность ипотеки коррелирует с уровнем доходов респондента, отмечается в исследовании. Уровень отказов среди респондентов с доходом более 30 тысяч рублей в месяц составил 53 процента, 20-30 тысяч рублей — 65 процентов. При этом среди опрошенных россиян с зарплатой от восьми до 12 тысяч рублей в месяц не готовы к ипотеке 80 процентов.

На вопрос о том, пересмотрели бы они свое решение при снижении ставки по жилищному кредиту до восьми процентов, отрицательно ответили 57 процентов респондентов.

Опрос проводился в июне 2018 года в 53 субъектах Российской Федерации, выборка составила полторы тысячи человек в возрасте старше 18 лет.

В июне 2018-го были также опубликованы результаты опроса семи тысяч россиян, оформивших ипотеку, проведенного экспертами Domofond. Исследование показало, что около 23 процентов заемщиков испытывают сожаление о том, что взяли ипотеку. Основными причинами негативных эмоций опрошенные назвали разочарование в купленной квартире и необходимость постоянно ограничивать себя.