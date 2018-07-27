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Крошечные роботы построили самый маленький в мире дом

Инженеры института Femto-ST в Безансоне построили самое маленькое здание в мире — дом высотой 15 микрометров. Об этом сообщает РИА Новости.

Дом умещается на поверхности оптического волокна, толщина которого меньше, чем у человеческого волоса. Для его строительства ученые использовали систему uRobotex, принцип работы которой основан на взаимодействии нескольких микроскопических роботов. Работу роботов координировали несколько компьютеров, сборка производилась в вакуумной камере. Наблюдение за ходом работ велось через микроскоп.

В 2017 году был запущен проект Zanco Tiny T1, собирающий деньги на производство самых маленьких мобильных телефонов в мире. В презентации гаджета сообщалось, что его длина составляет 47 миллиметров — порядка половины большого пальца руки взрослого человека.
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