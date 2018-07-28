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Сданный сотням курортников «особняк у моря» внезапно нашелся в Тамбове

Архивное фото
Архивное фото

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области задержали двоих местных жителей, выдававших свой коттедж за «особняк у моря». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Двое тамбовчан размещали фотографии своего дома, который находится в Тамбовской области, на ряде популярных площадок онлайн-объявлений. В подписи владельцы коттеджа указали, что это «дом-особняк у моря», якобы расположенный в Ялте.

В качестве задатка за аренду мужчины требовали с заинтересованных курортников сумму в три-пять тысяч рублей. При этом, как отмечают в полиции региона, жителям Тамбова владельцы дома под разными предлогами отказывали в аренде, опасаясь, что горожане могут узнать дом по фото.

Мужчины задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Подобная схема мошенничества распространена не только в России. Так, в июле 2017-го в полицию обратился житель Италии, арендовавший по объявлению в интернете квартиру в курортном районе у моря. Мужчина перечислил задаток в обеспечение брони, а приехав отдыхать по указанному в объявлении адресу, обнаружил там цыганский лагерь.
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