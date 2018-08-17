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Россиянка подожгла собственную квартиру из-за украденных денег

Жительница одного из многоквартирных домов Оренбурга устроила пожар в принадлежащей ей квартире, чтоб скрыть следы преступления. Об этом сообщает «Оренбургская неделя».

Женщина похитила из кассы магазина, где она работала продавцом, 70 тысяч рублей. Испугавшись разоблачения, дама решила инсценировать чрезвычайное происшествие в своем жилище. Она подпалила стоящий в прихожей диван, затем позвонила начальнику и сообщила, что деньги сгорели в пожаре.

Сотрудники полиции оперативно установили мотивы действий россиянки. Она призналась в содеянном. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за поджог, она может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет. Полицейские также рассматривают возможность привлечения оренбурженки к отвественности за хищение денежных средств.

Двумя днями ранее в Тюмени к трем годам лишения свободы был приговорен местный житель, умышленно спаливший свою квартиру. 39-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег зажигалкой штору на кухне, а затем диван. Фото и сообщение о пожаре он отправил супруге, с которой находился в процессе развода.
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