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Россиянку выселили из квартиры за аморальное поведение

В Брянске родственники в судебном порядке выселили из квартиры женщину, которая создавала им невыносимые для нормального проживания условия. Об этом сообщается на сайте Брянского областного суда.

Россиянка вместе с мужем занимала трехкомнатную квартиру, где, помимо пары, жил брат мужа со своей семьей — супругой и несовершеннолетними детьми. Женщина вела аморальный образ жизни, устраивала скандалы, употребляла алкогольные напитки и однажды, будучи в состоянии опьянения, ранила деверя ножом.

Совместно проживающие с ней родственники обратились в суд с иском о выселении дебоширки. В заявлении было указано, что они не давали согласия на ее вселение. Кроме того, выяснилось, что у женщины есть своя квартира в Брянске.

Районный суд удовлетворил исковые требования, но ответчица с этим решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в областной суд. В итоге изначальный судебный вердикт был признан правомерным и вступил в силу.

Ранее аналогичный конфликт был разрешен на Камчатке: молодую безработную жительницу Елизовского района принудительно выселили из квартиры. Причиной стали многочисленные жалобы соседей женщины на беспорядок в доме и асоциальный образ жизни, который она вела.
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