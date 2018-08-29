Россияне сожгли квартиру из-за любви к сладкому

В городе Волжский Волгоградской области загорелась квартира в одной из многоэтажек на проспекте Ленина. Причиной пожара стало готовящееся на плите варенье. Об этом пишет региональный портал «Блокнот».

Хозяева квартиры поставили варенье на огонь и ушли из дома, не выключив плиту. В результате произошло возгорание, пожар распространился по кухне и затронул жилые помещения.

На место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов, оперативно справившихся с пламенем. Тем не менее, жилище заметно пострадало от огня. Человеческих жертв нет.

Различные предметы кухонного обихода время от времени становятся причинами пожаров в домах россиян. Летом 2018-го в жительница одного из пятиэтажных домов Йошкар-Олы включила электрочайник. Когда вода вскипела, женщина приготовила чай и поставила прибор обратно на подставку. Через несколько минут чайник внезапно взорвался: раздался громкий хлопок, повалил дым, а затем по кухне начал распространяться огонь. Йошкаролинке пришлось покинуть квартиру. Она обратилась к соседке, чтобы вызвать пожарных.