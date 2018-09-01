Цыганский табор проклял отключивших свет и воду коммунальщиков

Волгоградские коммунальные службы провели рейд по отключению от коммуникаций задолжавших жителей поселка Максима Горького, большинство домов в котором принадлежат цыганскому табору. Об этом сообщается на сайте региональной ресурсопоставляющей компании «Концессии водоснабжения».

Задолженность только за воду со стороны цыганских семей достигла 600 тысяч рублей, отмечают в компании. Неплательщикам предлагалось погасить долги через специальную передвижную кассу, однако эта услуга не была востребована — многие семьи ссылались на нехватку средств. «Отсутствие денег на оплату долга не помешало одной из цыганских семей на глазах у изумленных коммунальщиков и приставов уехать на автомобиле Porsche Cayenne, а у многих "неимущих" должников средством мобильной связи служат столь модные сейчас iPhone последней модели», — подчеркнули в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

Всего в ходе рейда удалось взыскать с должников 74 тысячи рублей. Как отмечают коммунальщики, отключаемые от коммуникаций цыганские семьи подвергали их проклятиям. «Цыганки кричали, что после отключения водоснабжения они не смогут отправить детей в школу, так как их негде купать, жаловались на то, что теперь они не смогут готовить и убираться в домах», — добавили в компании.

В начале 2016 года были опубликованы данные исследования Федерального агентства по делам национальностей, по которым примерно 85 процентов цыганских семей в России на тот момент жили в незаконных постройках. Трудовые договоры с работодателями были заключены только у семи процентов российских цыган, собственный бизнес имели 11 процентов, не более четырех процентов получили высшее образование. Тем не менее, 81 процент опрошенных цыган отметили, что довольны своей жизнью и считают себя счастливыми людьми.