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В Москве построят футуристический дворец

В столичном районе Солнцево в 2019 году планируется открыть Ледовый дворец, выполненный в футуристическом стиле. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Общая площадь нового двухэтажного спорткомплекса превысит шесть тысяч квадратных метров, он будет возведен на пересечении улиц Авиаторов и Юлиана Семенова. На первом этаже дворца расположатся ледовая арена и тренировочная площадка, на втором — хоккейная школа, кафе и трибуна на 250 человек. Проектом также предусмотрено строительство парковки на 38 машино-мест.

Фасад здания сделают необычным: создать ощущение архитектуры будущего поможет 3D-фасад в форме волны. Волнообразное полотно изготовят из множества металлических пластин, оно полностью накроет второй и частично первый этажи Ледового дворца. Кроме того, на фасаде первого этажа нарисуют фигуры хоккеистов высотой три с половиной метра. Вечером здание будет подсвечиваться.

В конце 2017-го на территории выставочного комплекса ВДНХ в Москве открыли крупнейший в мире каток, он занял участок на главной аллее — от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Площадь ледовой поверхности составила более 20 тысяч квадратных метров.
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