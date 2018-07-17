Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Россиянин пожалел денег на ребенка и лишился квартиры

В Ярославле судебные приставы арестовали и реализовали на торгах двухкомнатную квартиру местного жителя, задолжавшего более 600 тысяч рублей банкирам и около 350 тысяч — собственному ребенку. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным приставов, мужчина оформил кредит, оставив в залог банку квартиру в Дзержинском районе. С финансовой нагрузкой он не справился, и банк потребовал взыскать недвижимость в свою пользу. Жилье продали на торгах за 1,4 миллиона рублей.

Денежные средства, полученные от реализации объекта, позволили погасить кредит. Но уже в процессе разбирательств выяснилось, что мужчина также задолжал около 350 тысяч рублей по алиментным платежам. Оставшиеся деньги пришлось направить на погашение «детского» долга.

В начале июня жительницу поселка Кузнечиха Ярославского района выселили из квартиры из-за задолженности за коммунальные услуги. Женщина не платила за ЖКХ более десяти лет. Она отказывалась выполнить решение суда о выселении из квартиры, поэтому освобождать жилище пришлось с помощью судебных приставов и сотрудников полиции.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Трупный день
Дома россиян набиты костями, черепами и мумиями. Это очень жутко!
«Все вокруг воняет и тухнет»
Москвичку заставили жить с сумасшедшей старухой. Она превратила ее жизнь в ад
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
07:08 Сегодня
Россиянин решил покурить дома и взорвал квартиру
02:08 Сегодня
Шаровая молния оставила россиян без жилья
00:25 Сегодня
Пьяная россиянка заставила сотрудников МЧС вскрыть чужую квартиру
21:18 16 июля 2018
В Москве нашли 50 странных зданий
19:58 16 июля 2018
Скорость продаж жилья в Москве достигла 16 единиц в час
14:53 16 июля 2018
На границе с Финляндией задержали собиравшуюся пожаловаться Трампу дольщицу