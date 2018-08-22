Эксперты сравнили жилищные возможности депутатов и врачей

Депутат Государственной Думы на свой годовой доход может приобрести квартиру в любом городе России, выяснили аналитики портала Domofond. Результаты исследования, устанавливающего степень доступности жилья для людей разных профессий, предоставлены «Дому» в среду, 22 августа.

По данным экспертов, при желании депутат Госдумы на свой годовой доход в 4,17 миллиона рублей способен купить в Москве просторную комнату в Таганском районе или квартиру-студию в строящемся доме. В Санкт-Петербурге у слуги народа со средней зарплатой есть возможность выбрать хорошую однокомнатную квартиру недалеко от станции «Ленинский проспект», а в Красноярске за такие деньги можно приобрести уже «трешку».

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На годовую зарплату врача высокой квалификации (591 тысяча рублей), между тем, купить жилье в Москве нельзя. Этих денег хватит на комнату площадью до 10 квадратных метров в Петербурге и других городах-миллиониках.

Строитель, подсчитали эксперты, может за год накопить на два квадратных метра в столице или 3,3 метра в Петербурге. Его годовой доход (394 тысячи рублей) также позволит приобрести небольшую комнату в Красноярске, Самаре или Казани.

Ранее были названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии. В топ попали руководители разных уровней, менеджеры по продажам, водители и инженеры.