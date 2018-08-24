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Россиянка обиделась на подругу и подожгла многоквартирный дом

В Сыктывкаре передано в суд уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая, не застав дома подругу, от обиды подожгла входную дверь одной из соседних квартир. Эксперты установили — действия женщины могли спровоцировать взрыв бытового газа с последующим разрушением всего здания. Об этом сообщает информационное агентство FlashNord.

Как выяснили следователи, обвиняемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришла к знакомой, чтобы занять денег или выпить, однако не застала ее дома. Услышав шум в другой квартире, она поднялась на второй этаж, где ей также никто не открыл. От обиды женщина достала зажигалку и подожгла утеплитель двери.

Действия поджигательницы, согласно экспертному заключению, могли повлечь за собой высвобождение бытового газа, взрыв и разрушение дома. Потенциальный ущерб оценили более чем в 16 миллионов рублей.

Фактически от поступка злоумышленницы пострадала только дверь одной из квартир, ущерб на сумму около 7 тысяч рублей женщина добровольно возместила. Ей предъявлено обвинение в покушении на умышленное уничтожение имущества.

Зимой 2018-го аналогичный случай произошел в городе Мыски Кемеровской области: 35-летняя женщина дотла спалила коттедж, принадлежащий подруге. Поджигательница хотела выпить с владелицей жилища, но той не было дома. Это разозлило обвиняемую и она сознательно устроила пожар.
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