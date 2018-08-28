Самый дорогой дом Москвы оценили в два миллиарда рублей

В центре Москвы, в районе Хамовники, выставили на продажу частный жилой дом общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости Kalinka Group, поступившем в редакцию во вторник, 28 августа.

Объект стоит приблизительно два миллиарда рублей — на сегодняшний день в сегменте жилых особняков Москвы это самое дорогое предложение, утверждают аналитики. Самый дешевый дом для индивидуального проживания в пределах города продается по цене 630 миллионов рублей.

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«Проектов, в составе которых есть особняки, в столице единицы: в настоящее время на разных стадиях строительной готовности находятся шесть комплексов, в которых можно приобрести отдельное жилое здание, — отмечается в сообщении. — Обычно площадь подобных объектов — не менее 500 квадратных метров, а высота не превышает трех этажей».

По данным Kalinka Group, за два последних года московский рынок новостроек пополнился четырьмя проектами, в которых представлены отдельные дома для покупки одним клиентом. Все особняки находятся в закрытых продажах.

Ранее была обнародована стоимость самого дорогого коттеджа Подмосковья — 175,4 миллиона долларов, или около 12 миллиардов рублей.