Россиянка купила квартиру вместе с жильцом

Жительница Сахалинской области Виктория Бомбина приобрела вторичную квартиру в городе Невельск на улице Яна Фабрициуса. Приехав на новое место жительства, женщина не смогла попасть в квартиру, поскольку замки в двери были поменяны. Об этом сообщает региональный портал Astv.ru.

Виктория Бомбина заключила сделку осенью 2017 года, но с переездом не торопилась. В июле 2017-го она приехала в Невельск вместе со своей подругой, чтобы показать ей новую квартиру. По приезде выяснилось, что в квартире живут посторонние люди, а ключ Виктории не подходит к замку. «Я позвонила хозяйке, у которой купила жилье, а она мне посоветовала пойти в полицию. Я вызвала полицию, приехал участковый. Он стал улыбаться, смеяться. Сказал: я не хочу брать на себя полномочия взламывать дверь», — приводит издание слова Бомбиной.

Женщине удалось пообщаться с жильцом принадлежащей ей квартиры — тот заявил, что недвижимость ему продал муж бывшей хозяйки, с которой заключила сделку Виктория, однако отказался показать документы на жилье.

В областной прокуратуре, куда Бомбина обратилась с жалобой, подтвердили, что женщина является собственницей квартиры и имеет на руках все необходимые документы, и выразили готовность помочь ей разобраться в сложившейся ситуации.

В июне 2018-го в Костроме была выставлена на продажу трехкомнатная квартира по заниженной стоимости. Жилье предлагалось примерно в два раза дешевле рыночной цены, поскольку в нем продолжали проживать бывшие собственники — семья, которая взяла квартиру в ипотеку, но не справилась с выплатами. Квартира оказалась в собственности банка, который не смог выселить жильцов и попробовал переложить эту задачу на новых собственников недвижимости.